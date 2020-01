Milano, spruzzava deodorante sui colleghi stranieri: la condanna del giudice (Di domenica 26 gennaio 2020) spruzzava deodorante su colleghi stranieri e li offendeva e umiliava, postando tutto sul web. Dopo la denuncia, è arrivata la stangata del giudice. spruzzava deodorante su colleghi stranieri, poi, non contento, pronunciava anche frasi razziste. “Lavatevi”, “Perché non vi lavate mai?”, “alzate queste ascelle che puzzate”. Il tutto mentre veniva immortalato e poi orgogliosamente postato … L'articolo Milano, spruzzava deodorante sui colleghi stranieri: la condanna del giudice proviene da www.inews24.it. inews24

MediasetTgcom24 : Milano, spruzzava deodorante sui colleghi stranieri: condannato per 'molestie razziali' #milano… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Milano, spruzzava deodorante sui colleghi stranieri: condannato per 'molestie razziali' #milano - BlitzQuotidiano : Milano, spruzzava deodorante su colleghi di colore: pizzaiolo condannato (con datore) per molestie razziali… -