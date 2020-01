Londra, neonato abbandonato in strada. Appello della polizia alla madre: “Ti aiuteremo” (Di domenica 26 gennaio 2020) Un bambino appena nato è stato trovato nella mattinata di sabato in una strada a est di Londra, nel Regno Unito. A notarlo un passante, che subito ha dato l'allarme. Il neonato è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso e intanto la polizia ha lanciato un Appello alla madre: "Le chiediamo di farsi viva". fanpage

