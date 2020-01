LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’americano illude l’azzurro e vince il secondo set! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 1-1 Torna in parità la situazione del match. 40-15 Diritto in accelerazione a rete per Sandgren. 40-0 Altro servizio vincente dell’americano. 15-0 Risposta lunga dell’azzurro. 1-0 Comincia a zero l’italiano. 30-0 Ace di Fognini! 0-0 Si riparte a Melbourne! Sandgren conduce 2 set a 0. INIZIO TERZO SET 09.05 Fabio Fognini fa e disfa, ancora. Secondo set assurdo considerando i risvolti da film: l’azzurro va sotto 4-0 dopo il nervosismo della chiamata del giudice nel tie-break precedente. Poi, Sandgren sfoga la rabbia dei timeout del ligure in errori e Fognini recupera e sale sul 5-4: clamorosamente, Sandgren mette la freccia e vince anche il secondo parziale. Si fa dura ora… FINE SECONDO SET 5-7 SECONDO SET Sandgren! ... oasport

