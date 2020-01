LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: secondo set facile per il numero 3 al mondo (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-SANDREN DALLE 7.15 (DOMENICA 26 GENNAIO) GAME E SET Federer (6-1), lo svizzero vince in scioltezza il secondo set, ora è 1-1. 40-15 Dritto largo di Fuksovics, due set-point per Federer. 30-15 Terzo ace della partita dello svizzero. 15-15 Super volee di Federer. GAME Federer, 1-5, lo svizzero ruba un altro servizio all’ungherese e ora servirà per il set. 30-40 Contropiede di Fuksovics che esce di un soffio, palla-break Federer. 30-30 Dritto in rete di Federer. 15-30 Gran passante di Federer che spiazza Fuksovics. 15-15 Fuksovics sbaglia una complicata volee bassa. 15-0 Buono il servizio del magiaro. GAME Federer 4-1, il campione svizzero sta dominando il secondo set. A-40 Errore dei Fuksovics con il dritto. 40-40 Federer neutralizza il passante di Fuksovics. 30-40 Palla break per ... oasport

