LIVE Australian Open 2020 | 26 gennaio in DIRETTA | Djokovic-Raonic ai quarti | Fognini

9.01: Break Sandgren! Chiude con un difficile passante l'americano che ora servirà per il secondo set. 8.57: Game a zero per Sandgren: 5-5. 8.53: Tiene il servizio a 15 Fognini e passa in vantaggio: 5-4. 8.49: BREAK Fognini!!! Il ligure rimonta da 0-30, sfrutta gli errori in dritto di Sandgren e recupera anche il secondo break di svantaggio!!! 8.45: Grande reazione, soprattuto mentale, dell'azzurro che sotto 4-0 ha vinto 3 game consecutivi, mettendo grande pressione allo statunitense. 8.44: Tiene il servizio il ligure che ora deve trovare un altro break per riaprire definitivamente il set: 4-3. 8.41: SPLENDIDO Fognini! Si difende in maniera spettacolare contro i missili sparati dall'americano.

