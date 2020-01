Le previsioni meteo di lunedì 27 gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) Le previsioni meteo di lunedì 27 gennaio – Nuvole sparse con isolati rovesci al Nord, al Centro piovaschi sul versante tirrenico, su Umbria e Marche. Al Sud addensamenti compatti e improvvise schiarite. Le previsioni meteo di lunedì 27 gennaio – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni italiane con addensamenti compatti su gran parte del territorio peninsulare e rovesci sparsi. Nord – Nuvole sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi Nuvole e rovesci sparsi sulle regioni settentrionali. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che scenderanno a 13 gradi. Centro – Nuvole e piovaschi sul versante tirrenico, sull’Umbria e sulle Marche Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali con piogge sparse che interesseranno il versante tirrenico, l’Umbira e le Marche. Migliora su tutto il settore ... newsmondo

