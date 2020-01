Lapo Elkann, il ricordo nostalgico del nonno Gianni Agnelli: "Non c'è giorno in cui non senta la tua vicinanza" - (Di domenica 26 gennaio 2020) Anita Adriani Lapo Elkann ha voluto ricordare il nonno Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio 2003 all'eta di 81 anni, nella importante data dell'anniversario della sua morte, postando un tweet commovente e nostalgico Il periodo attuale non è dei più felici per Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli in questi giorni è in convalescenza presso la clinica di St. Morits dove è ricoverato per effettuare la riabilitazione in seguito al grave incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto nel dicembre scorso in Israele. L'eclettico successore della dinastia Agnelli-Elkann si considera un redivivo: è immensamente riconoscente a Dio e alla buona sorte per essere sopravvissuto al nefasto avvenimento. Nonostante la situazione contingente non delle migliori e il suo stato psicofisico debilitato, Lapo Elkann non ha sorvolato di commemorare l'importante data ... ilgiornale

ERHeart4Art : Lapo Elkann che blocca la palla in una partita di basket americano con @adamlevine che lo percula!! Resta nella sto… - dim_spil : Lapo Elkann ha cercato di prendere la palla perché voleva tirare. #QCC - APrasedi : @tuttosport Lapo elkann personaggio squalificato...meglio non partecipi ad alcuna campagna altrimenti la indebolisc… -