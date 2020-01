Inzaghi gongola, il suo Benevento segna anche dalla panchina (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dodicesimo risultato utile consecutivo, quarta vittoria di fila in trasferta, cinquanta punti conquistati in 21 partite. E’ l’estrema sintesi di quanto sta producendo il Benevento di Filippo Inzaghi, in volo verso l’obiettivo sognato a inizio stagione. Il tecnico piacentino si sta togliendo una soddisfazione dopo l’altra, al di là dei record di cui si parla tanto. Il campionato sta dicendo che a ogni sua decisione corrisponde un risvolto positivo, e la gara del Tombolato non ha fatto certo eccezione. Basta dare uno sguardo alle azioni decisive per rendersene conto: il primo gol, realizzato dal subentrato Moncini, vede la partecipazione di Insigne, che dal novembre scorso era partito nell’undici iniziale solo due volte, contro Crotone e Chievo. Il gol decisivo, invece, ha visto protagonista nuovamente il sinistro ... anteprima24

