Elisa Isoardi è incinta? Un dettaglio non sfugge al web [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo aver affrontato una burrascosa diatriba sentimentale, dovuta alla fine della sua storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha finalmente ritrovato l’amore.Al fianco della conduttrice de La Prova del Cuoco, pare esserci un uomo, che finalmente le ha riportato il sorriso e la stabilità di coppia. Si tratta dell’imprenditore Alessandro di Paolo, con il quale la presentatrice sembra aver costruito una solida relazione. Ma c’è di più, pare infatti che dal web qualcuno inizi ad avanzare ipotesi sospette. In tanti infatti sembrano più convinti del fatto che Elisa Isoardi sia in dolce attesa e a testimoniarlo pare, ci sarebbero diversi dettagli. Molte telespettatrici, si sarebbero accorte di alcuni cambiamenti della conduttrice de La Prova del Cuoco; e questo ha fatto ipotizzare in una gravidanza. Elisa Isoardi nasconde un pancino sospetto? Si tratta di una gravidanza non ... velvetgossip

thestorm46 : RT @_gabrielcat_: buonasera elisa isoardi #CePostaPerTe - _gabrielcat_ : buonasera elisa isoardi #CePostaPerTe - BliniTeresa : RT @Raicomspa: Elisa Isoardi ci ricorda l'appuntamento in edicola con il nuovo numero del mensile de #LaProvadelCuoco -