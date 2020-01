Elezioni 2020: tutte le regioni chiamate al voto (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 2020 si prospetta essere un anno molto impegnativo per la politica, sono infatti otto le regioni che dovranno eleggere il loro governo regionale nel corso di questo anno. Le apri fila sono state l’Emilia Romagna e la Calabria, che il 26 gennaio hanno visto i cittadini eleggere il nuovo presidente della regione, seguiranno durante la primavera altre sei regioni. I risultati di queste Elezioni regionali saranno di fondamentale importanza per la scena politica dell’Italia, che potrebbero far traballare la stabilità dell’attuale esecutivo targato Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle. Lo scenario dei sondaggi infatti sembra evidenziare uno situazione di cambiamento di preferenza di voto dei cittadini. Il centrodestra sembra essere in netta crescita. Elezioni 2020: le regioni Saranno complessivamente otto le regioni che eleggeranno il nuovo presidente della regione ... notizie

