Comunità cinesi: stop feste Roma,Milano

Comunità cinese a Roma ha deciso "di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio a San Giovanni a Roma" a causa dell'epidemia del coronavirus. Annullata anche la parata del 2 a Milano. "Abbiamo concordato-ha spiegato la portavoce King -che la festa debba essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare. In questo momento è la scelta migliore". Anche a Parigi. le associazioni cinesi hanno cancellato la sfilata di oggi.(Di domenica 26 gennaio 2020)

