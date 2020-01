Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Shiffrin in testa, Brignone seconda dopo il superG di Bansko (Di domenica 26 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin si conferma saldamente al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La statunitense ha infatti vinto il SuperG di Bansko e vola a quota 1225 punti, il suo vantaggio nei confronti di Federica Brignone è salito a 370 lunghezze visto che l’azzurra non ha terminato la prova a causa di un errore nell’ultimo intermedio quando era virtualmente al comando della gara. La valdostana conserva comunque il secondo posto in graduatoria ma ora il vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova è di 25 punti. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1225 2. Federica Brignone (Italia) 855 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 830 4. Marta Bassino (Italia) 620 5. Wendy Holdener (Svizzera) 493 6. Viktoria Rebensburg (Germania) 424 7. Corinne ... oasport

