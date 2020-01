Virus Cina, nessun caso a Napoli: “Una semplice influenza” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il caso trattato dall’ospedale “Cotugno” di Napoli “non e’ coronaVirus, ma una semplice infuenza”. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Dal ministero si fa notare come sia necessario evitare allarmismi, soprattutto sui presunti casi sospetti: e’ il terzo episodio in due giorni, questo di Napoli, di “casi” segnalati con grande enfasi risolti poi in patologie piu’ banali: nel caso degli ultimi due episodi, Parma e Napoli, addirittura semplice influenza. E’ molto probabile che, come successo per le precedenti epidemie, si giunga a un coordinamento centrale per le comunicazioni di questo tipo, affinche’ eventuali casi siano segnalati almeno dopo le prime verifiche finalizzate a escludere altre patologie: nel caso di Parma, ad esempio, e’ bastato un tampone orofaringeo per ... meteoweb.eu

