Virus Cina, Brusaferro (ISS): “Situazione internazionale controllata, nessuna trasmissione con cibo e oggetti” (Di sabato 25 gennaio 2020) “La situazione oggi riguardo all’epidemia che si sta verificando di CoronaVirus è una situazione fortemente controllata a livello internazionale“. Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in un video realizzato in collaborazione con il ministero della salute, per spiegare ‘come si trasmette, chi rischia di più e come proteggersi’. “A partire dall’Oms, attraverso l’Unione Europea e gli stati membri, compresa l’Italia con le Regioni, tutti sono attivati – ha sostenuto – per gestire nella maniera più efficace e tempestiva possibile questo tipo di rischio“. “Le persone a rischio oggi sono considerate i cittadini che, negli ultimi 15 giorni, si sono recati nelle zone a rischio della Cina e che manifestano una sintomatologia simile alle infezioni delle alte ... meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -