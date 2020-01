Venezia-Trapani, scontro salvezza da non sbagliare: live su DAZN (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ un vero scontro salvezza la gara che in scena in laguna e che ha per protagoniste Venezia e Trapani, formazioni che non possono permettersi di perdere ulteriori punti per strada in considerazione di un rendimento finora troppo altalenante. Nonostante tutto, i veneti nell’ultimo periodo stanno mettendo in mostra buona restazioni in fase difensiva (la … L'articolo Venezia-Trapani, scontro salvezza da non sbagliare: live su DAZN calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Venezia-Trapani, scontro salvezza da non sbagliare: live su DAZN: E’ un vero scontro sa… - BeliceIt : Domani Trapani impegnato in trasferta contro il Venezia, le ultime - palermo24h : Trapani costretto a fare punti a Venezia, Castori: “Dobbiamo lottare in tutte le gare” -