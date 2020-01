Turchia, devastante terremoto di magnitudo 6.8: sale il bilancio delle vittime (Di sabato 25 gennaio 2020) Le squadre di soccorso sono a lavoro per tentare di estrarre quanti più superstiti possibili dopo il terremoto che ieri, alle 21 circa ora locale, ha colpito la Turchia orientale. La scossa di magnitudo 6.8 con epicentro nella città di Sivrice, nella provincia di Elazığ, ha causato per il momento 21 vittime e più di mille feriti. Continuano le scosse di assestamento e la popolazione è stata invitata a non tornare nelle abitazioni. Turchia: più di 200 le scosse di assestamento Dopo il sisma di magnitudo 6.8 continuano le scosse di assestamento nella regione che, come riporta l’Afad, l’autorità turca di gestione delle emergenze, sarebbero state più di 200. Il terremoto che ha devastato la regione è stato avvertito anche in Libano, Siria e Iran. #Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından ... thesocialpost

SecolodItalia1 : Devastante terremoto in Turchia: 20 morti, migliaia i feriti. Panico nelle strade (video) - citizenworld__ : Tutta la mia solidarietà al popolo Turco per il devastante #Terremoto. Forza #Turchia ???? ???? - a_fiorentino : animazione 3d del devastante terremoto 6.8 della scala Richter di Mollaali-Sivrice vicino Malatya in Turchia -