Spal, Francesco Colombarini: «A me la squadra è piaciuta. Non è facile salvarsi» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Il patron della Spal, Francesco Colombarini, ha parlato in zona mista della sconfitta contro il Bologna. Le sue parole Il patron della Spal, Francesco Colombarini, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta dei biancoazzurri contro il Bologna. Questo il suo commento. «Abbiamo giocato contro una squadra di livello superiore. Salvezza? Pensavate fosse facile? Sappiamo che sarà difficile e ci proveremo fino all’ultima». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

