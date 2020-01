Sarri a sorpresa: “Dopo la Juve potrei anche smettere” (Di sabato 25 gennaio 2020) Napoli-Juventus, dichiarazioni della vigilia e convocati. Sarri: “Dopo questa esperienza potrei smettere. Eriksen? Sposta gli equilibri”. NAPOLI – Napoli-Juventus, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Il secondo big match di giornata è in programma al San Paolo con Maurizio Sarri che per la prima volta da avversario ritorna nel ‘suo’ San Paolo. Napoli-Juventus, la conferenza stampa di Maurizio Sarri Partita particolare per Maurizio Sarri come ammette anche il toscano in conferenza stampa. “E’ chiaro che si tratta di una sfida speciale ma non voglio perdere tempo sulle cose personali. Dobbiamo portare a casa punti in una partita che si preannuncia difficile per diversi motivi“. Testa al presente e non al futuro: “Devo pensare solo a domani. Magari dopo questa esperienza smetto, ancora non lo so“. E sulla ... newsmondo

