Regionali, Conte: “Non sono un voto sulla sopravvivenza del governo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Alla vigilia delle elezioni Regionali in Umbria e Calabria, il premier Giuseppe Conte torna a ribadire che con questo voto non si decideranno le sorti del governo. “Confido che i risultati saranno positivi e che possa arrivare maggiore energia e maggior entusiasmo verso l’azione di governo – ha commentato il presidente del Consiglio -. Ma ad ogni modo, il voto regionale non riguarda la sopravvivenza del governo, né la mia permanenza – ha rimarcato ancora -. Non si tratta di un voto sull’esecutivo, sarebbe altamente improprio definirlo tale”. Conte sulle Regionali Emilia e Calabria Il premier Conte si definisce positivo a poche ore dall’apertura delle urne in Calabria e in Emilia Romagna: le Regionali, comunque, non decideranno le sorti del governo. “Non si tratta di un voto sul governo – ha ribadito Conte -, sarebbe altamente improprio ... notizie

