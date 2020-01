Regeni, 4 anni dopo fiaccolate in tutta Italia. La mamma: “Grazie a chi ci sta vicino”. Amnesty: “Dal Cairo depistaggi e perdite di tempo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Decine di piazze, migliaia di luci. Tutti insieme, da Nord a Sud, per illuminare ancora una volta la storia monca di Giulio Regeni, 4 anni dopo la sua uccisione in Egitto. In piazza scenderanno gli attivisti di Amnesty International e l’appuntamento è alle 19,41, l’ora in cui – dice con un tweet la sezione Italiana dell’organizzazione non governativa – il ricercatore friulano mandò l’ultimo sms. Il suo nome, aggiunge Amnesty sul suo sito, a quell’ora “si unì a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata e poi di tortura e di omicidio in Egitto”. A una delle fiaccolate, a Fiumicello, in provincia di Udine, parteciperà la famiglia di Giulio. “25 gennaio 2016 – 25 gennaio 2020…4 anni … grazie di cuore a chi ci sta vicino…!!!!” scrive su Twitter Paola Deffendi, la ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Giulio Regeni, fiaccolate in decine di città italiane a quattro anni dalla scomparsa. Amnesty: “Parteciperanno anch… - Internazionale : Quattro anni dopo l’omicidio di Giulio Regeni un libro spiega cosa è cambiato nel settore della ricerca accademica… - SkyTG24 : Caso Regeni, quattro anni fa la scomparsa del ricercatore friulano -