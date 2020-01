Quentin Tarantino: "Negli anni '80 dormivo in macchina, fuori un videonoleggio" (Di sabato 25 gennaio 2020) Il regista Quentin Tarantino ha ricordato l'esperienza vissuta Negli anni '80 quando non era ancora famoso e aveva una dimora davvero particolare! Quentin Tarantino, in una lunga intervista, ha ricordato il periodo Negli anni '80 in cui dormiva nella sua macchina prima di iniziare a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Il regista, in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times, ha infatti condiviso qualche aneddoto relativo alla sua vita a Los Angeles. Quentin Tarantino ha raccontato degli anni in cui lavorava in un negozio di videocassette situato sulla Manhattan Beach, un periodo che gli ha permesso di alimentare la sua passione per il cinema, in particolare per le opere che ha poi citato nei suoi lungometraggi, tra western e b-movie. ... movieplayer

CinePREMIERE : A Martin Scorsese le gusta esto ?? - morfurio : RT @segnanti: Hollywood, 1992. I sei protagonisti de 'Le iene' di Quentin Tarantino. #fotografiesegnanti #QuentinTarantino #leiene #Cinema… - andreadag3 : RT @segnanti: Hollywood, 1992. I sei protagonisti de 'Le iene' di Quentin Tarantino. #fotografiesegnanti #QuentinTarantino #leiene #Cinema… -