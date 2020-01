LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Fontana e Mascitto volano in finale nei 1500m, tocca agli uomini! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata – Orario d’inizio e come vedere gli Europei 14:19 Martina Valcepina sarà impegnata nella finale B. 14:16 In finale vedremo le azzurre Cynthia Mascitto e Arianna Fontana, l’olandese Suzanne Schulting, l’inglese Anna Seidel, le russe Evgeniya Zakharova e Ekaterina Efremenkova e la belga Hanne Desmet. 14:13 Arianna Fontana ( 2:28.47 )conclude la propria semifinale in seconda piazza e vola in finale! Con lei si qualifica anche la belga Hanne Desmet (2:28.352). 14:10 Tocca ad Arianna Fontana! 14:07 Gara fantastica della nostra Cynthia Mascitto (2:46.115), che approda in finale insieme alla russa Evgeniya Zakharova (2:46.457)! 14:04 Quarta piazza finale per l’azzurra (2:23.375), che purtroppo resta fuori dalla finale, passano il turno l’olandese Suzanne Schulting (2:23.080) e ... oasport

