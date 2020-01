LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica di Coppa del Mondo femminile – La classifica di Coppa del Mondo maschile – Programma, orari e Tv della tappa di Coppa del Mondo a Oberstdorf – L’ululato del Bubo – La storia della Coppa del Mondo di fondo a Oberstdorf Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due skiathlon in programma a Oberstdorf, in Germania, sulla distanza dei 20 km femminile e sulla distanza dei 30 km maschile, la prima parte a tecnica classica e la seconda a tecnica libera. Si infiamma la battaglia per la conquista della Coppa del Mondo e la due giorni di Oberstdorf potrebbe rivelarsi decisiva, in particolare con le due gare distance di oggi. Dopo l’inseguimento della scorsa settimana a Nove Mesto, si torna allo skiathlon con un doppio appuntamento mattutino sulle nevi che il prossimo anno ospiteranno i Campionati ... oasport

MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Al via la gara maschile, Bolshunov difende il primato. Joha… - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Innerhofer sorride: «Ma poco soddisfatto, voglio tornare tra i primi: ci vediamo a Garmisch» -