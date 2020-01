LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 7-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra è un sali-scendi continuo! Alla fine trionfa la tedesca in tre set (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.24 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 03.23 Camila Giorgi è sempre una giostra di emozioni! Un sali-scendi continuo durante il match: dopo un pessimo primo set perso 6-2, era riuscita a risollevarsi vincendo al tie-break rimontando sotto 3-1, salvo poi perdere comunque contro il muro Angie Kerber per 6-3 al terzo. Quinto sconfitta su altrettante sfide ma con la sensazione che questa volta la vittoria poteva davvero diventare realtà. Una Giorgi a tutta, che ha spinto sempre e comunque in ogni situazione, punto dopo punto, rischiando e alla fine perdendo immeritatamente. Sulla strada degli ottavi di finale della campionessa del 2016 una tra Anastasija Pavljučenkova e Karolina Pliskova. FINE TERZO SET 3-6 FINISCE QUI! CHE RAMMARICO! Kerber vola agli ottavi di finale. 40-15 Scappa via il diritto dell’italiana: due match ... oasport

