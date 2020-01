LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 7-6 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: equilibrio a Melbourne nel terzo set! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace Kerber. 15-0 Giorgi comincia a sparare… 1-3 BREAK Kerber! La tedesca ci ha provato e alla fine ottenuto il servizio per allungare la striscia nel set. 40-AD BREAK ANGIE! La tedesca prova a scappare via. 40-40 Partita in bilico! 40-30 In rete il rovescio della marchigiana, solito vincente radente. 40-15 In rete il rovescio della teutonica. 30-15 Diritto seducente lungolinea di Giorgi. 0-15 Smash a volo dopo il serve&volley: fuori. 1-2 Kerber tiene il servizio a fatica ma resta in vantaggio! AD-40 Carica male la classe ’91: chance tedesca ora. 40-40 CHE DIFESA DI Kerber! Diritto fuori dal campo della tedesca. 40-AD Giorgi sbaglia ancora angolo ma ottiene un’altra chance di break. 40-40 Che violenza di Camila! Rovescio incrociato che manda al bar Kerber. AD-40 Camila continua a sfiancare la povera Angie che però ... oasport

