Leonardo Pieraccioni saluta Narciso Parigi, recitò ne I laureati: “Ciao grande Artista” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il regista ha ricordato con affetto il cantante e attore, suo conterraneo, morto all'età di 92 anni. Pieraccioni aveva scelto Narciso Parigi (noto per l'inno della Fiorentina) per un piccolo ruolo nel suo esordio registico I laureati: "Ciao grande Artista e uomo solare, simpatico, sempre allegro!". fanpage

