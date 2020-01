Grande Fratello Vip, Francesca Barra contro Antonella Elia: “Sei volgare” (Di sabato 25 gennaio 2020) Antonella Elia minaccia Francesca Barra al GF Vip. Lei replica:”Volgare, offensiva e prosaica” Contrasti a distanza tra Antonella Elia e Francesca Barra. La giornalista è stata ospite nella puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne mercoledì scorso e ha commentato il comportamento della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, durante la sesta puntata in diretta, ha mostrato ai concorrenti alcuni video tratti proprio dal programma di Piero Chiambretti dove Francesca Barra e Simona Ventura hanno criticato Antonella Elia e Antonio Zequila per aver definito un cesso Valeria Marini. Antonella è andata su tutte le furie e, dopo aver sentito che il suo comportamento è aggressivo ed irrispettoso nei confronti delle donne, ha detto: “Francesca Barra la rivedo quando esco da qui”. Sui social la scrittrice ha replicato: “Mi ha ... lanostratv

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Ivan fuori: Barbara, Fernanda e Patrick in nomination -