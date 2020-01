Grande Fratello Vip: Barbara Alberti in ospedale. Paura per la concorrente (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande apprensione per Barbara Alberti, la scrittrice ha lasciato la Casa e ora si trova in ospedale per accertamenti. Nel dopo puntata di venerdì l’Alberti si era resa protagonista di un exploit in merito al gioco, esprimendo il desiderio di lasciare la casa. Barbara Alberti in ospedale L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti ha lasciato la casa per motivi di salute. Come si legge nel breve post: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Al momento non sono state rese note le motivazioni che hanno spinto al trasferimento della gieffina in un centro ospedaliero, né lo stato delle sue condizioni di salute. View this post on Instagram Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata ... thesocialpost

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -