Giulia De Lellis Instagram, coperta solo da una maxi maglia: «Che gambe!» (Di sabato 25 gennaio 2020) La bellissima e dolcissima Giulia De Lellis oggi, 25 gennaio 2020, sarà ospite a Verissimo. Durante la lunga intervista con Silvia Toffanin, Giulia ha parlato di diversi argomenti, ma in particolare si è soffermata a parlare del suo fidanzato Andrea Iannone e del suo ex Andrea Damante. Dunque in attesa della puntata, gli ammiratori dell’influencer hanno potuto ammirare la sua straordinaria bellezza attraverso il suo profilo social. Poche ore fa, Giulia De Lellis su Instagram ha postato una serie di foto decisamente molto sensuali. L’ex volto noto di Uomini e Donne si sta godendo un momento rilassante alle terme e ha pensato bene di condividere questa esperienza con i followers, i quali sono rimasti senza parole davanti al suo look audace. Leggi anche –> Giulia De Lellis Instagram, irresistibile in intimo: «La fatina del Natale!» Giulia De Lellis Instagram: coperta ... urbanpost

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - VoceSpettacolo : Giulia De Lellis: 'Andrea Iannone è innocente. Siamo sereni' -