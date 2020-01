Ginnastica, Vanessa Ferrari e Lara Mori convocate per la Coppa del Mondo a Melbourne: tutte le partecipanti, in palio le Olimpiadi (Di sabato 25 gennaio 2020) La stagione internazionale della Ginnastica artistica incomincerà a Melbourne (Australia) nel weekend del 20-23 febbraio quando andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo di specialità, il circuito che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (uno per attrezzo). Vanessa Ferrari e Lara Mori occupano il secondo e il terzo posto nella classifica al corpo libero alle spalle della statunitense Jade Carey che è però prima anche al volteggio e dovrebbe qualificarsi ai Giochi proprio tramite la tavola. Si preannuncia dunque una nuova battaglia tra le azzurre, ufficialmente inserite nella starting list delle partecipanti presentata dalla FIG. La bresciana ritornerà in gara dopo praticamente un anno visto che a fine marzo 2019 si era operata ai piedi, la Campionessa del Mondo 2006 vinse dodici mesi fa nella terra dei canguri al grande rientro dopo il terribile infortunio dei ... oasport

