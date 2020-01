GF Vip, Federico Rossi contro Antonio Zequila: “Incommentabile…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Federico Rossi non ha apprezzato i commenti negativi di Antonio Zequila su Paola Di Benedetto e ha deciso di rispondere con dei post agguerriti. Antonio Zequila commenta Paola Di Benedetto Il GF Vip 2020 ha fornito ai concorrenti tutto il materiale per mettere su uno spettacolo di burlesque, in cui le donne si sarebbero sfidate con un balletto. A vincere la sfida è stata Fernanda Lessa, mentre Paola Di Benedetto ha ottenuto un voto molto basso. Antonio Zequila ha motivato la scelta di penalizzare la ragazza, dicendo che non si era “spogliata abbastanza”. Una critica che non è stata digerita da Federico Rossi, fidanzato della concorrente, che sui social ha risposto con due post. La risposta di Federico Rossi: “Incommentabile…” Federico Rossi ha deciso di commentare le parole di Antonio Zequila, pubblicando su Twitter un primo post rivolto a lui: Zequila ... velvetgossip

news_confusenet : Gf Vip, Federico Rossi contro Antonio Zequila: “Mentalità microcefàlica” - KontroKulturaa : Grande Fratello Vip: Federico Rossi si scaglia contro Antonio Zequila - - Francym97 : RT @Radio105: Fede ha commentato su Twitter le parole di Zequila su Paola... @fedefederossi #GFVIP #FedericoRossi #Benji&Fede #AntonioZequ… -