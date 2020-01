Diretta Inter Pescara Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri per il riscatto (Di sabato 25 gennaio 2020) Diretta Inter Pescara Primavera Streaming video e tv, probabili formazioni e risultato live del match per la 16giornata del campionato Primavera 1. ilsussidiario

ematr_86 : in diretta su CBCSports FTA nel weekend: VEN 20.45 BRESCIA vs MILAN SAB 16.00 VALENCIA vs BARCELONA 18.30 ALAVES v… - LuigiCorcione4 : @IlMusmy in diretta in questo momento, #Inter per #Eriksen tutt'altro che fatta, manca ancora accordo definitivo,il… - Fantacalciok : Inter – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -