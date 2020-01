CorSport: Napoli-Juve, Gattuso sceglie la tecnica di Fabian. Demme regista (Di sabato 25 gennaio 2020) Contro la Juve, Gattuso confermerà la formazione già vista in campo contro la Lazio in Coppa Italia. Ma nel ballottaggio della vigilia tra Fabian e Lobotka l’ha spuntata lo spagnolo, scrive il Corriere dello Sport. “La rincorsa di Fabian. Dopo le novità di Coppa Italia, con il lancio simultaneo dal primo minuto di Demme e Lobotka, all’esordio assoluto, Gattuso pensa all’usato garantito. In sintesi: Ruiz ha scalato posizioni, di prepotenza, e dunque il testa a testa con Stanley è tornato totalmente in bilico. Anzi: l’uomo venuto dall’Andalusia si candida seriamente a rientrare dal primo minuto dopo la panchina con la Lazio”. Gattuso sceglie la tecnica, insomma. “Un fine dicitore piuttosto che un panzer”. Fabian sarà al fianco di Demme, confermato nel ruolo di regista, insieme a Zielinski. In porta ancora Ospina, mentre in difesa ci saranno Hysaj, Manolas, Di ... ilnapolista

