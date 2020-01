Conferenza stampa Maran: «Ho visto i ragazzi più liberi. Giocherà Cragno» (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza stampa Maran, ecco le parole dell’allenatore del Cagliari per presentare la sfida di domani contro l’Inter Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: MOMENTO – «Si è rivista una squadra e questo lo si è visto durante il lavoro: ho visto i ragazzi più liberi, sicuramente la prestazione di Brescia è servita a tutti». CASTRO – «Non c’era nulla da risolvere: lo conosco talmente bene, che so bene che fosse amareggiato quanto lo ero io. Ma è un bravo ragazzo, ci sono delle regole e tutto è tornato come doveva». Cragno – «Domani Giocherà Cragno, perché ho deciso di dargli fiducia e farlo tornare in campo». INTER – «In settimana proviamo tante possibilità, domani arriviamo con una testa diversa rispetto alla ... calcionews24

