Chi sono i candidati alle regionali in Calabria (Di sabato 25 gennaio 2020) sono quattro i candidati alla presidenza della Regione che si sfideranno domenica alle elezioni in Calabria: Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per l'alleanza civica M5s e Carlo Tansi per la coalizione civica “Tesoro Calabria”. Jole Santelli, nata a Cosenza 51 anni fa, è sostenuta da sei liste (“Jole Santelli presidente”, Forza Italia, Casa delle Libertà, Lega, Fratelli d'Italia, Udc); attualmente è deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia. Laureata in giurisprudenza all'Università la Sapienza di Roma, di professione avvocato, con pratiche forensi negli studi di Tina Lagostena Bassi e di Cesare Previti, la Santelli è stata eletta per la prima volta al Parlamento nel 2001, quando è diventata deputata con Forza Italia, partito nel quale milita dal 1994. È stata sottosegretario alla Giustizia (dal 2001 al 2006) nel secondo e ... agi

matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: I protagonisti di questa serata saranno solo mamme, papà e bimbi. Purtroppo ci sono alcune ce… - Fontana3Lorenzo : Dopo attori, cantanti e intellettuali non poteva mancare l'appoggio di George Soros. Adesso si capisce meglio chi s… - marattin : Lotta alla povertà e ricollocazione al lavoro sono due cose diverse, e l’errore del RdC è stato voler fare entrambe… -