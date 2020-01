Capodanno cinese 2020, comincia l’anno del Topo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Capodanno cinese, paragonabile alle festività natalizie dei Paesi occidentali, non ha una data fissa e quest’anno si celebra sabato 25 gennaio. La data corrisponde al primo giorno del calendario lunare cinese e rispetto a quello gregoriano varia di anno in anno in un giorno compreso tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Lo scorso anno è caduto il 5 febbraio, mentre nel 2021 sarà venerdì 12 febbraio e questa variabilità è in relazione ai cicli della luna. In Cina il Capodanno coincide con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno e per questo viene chiamato Festa di primavera o Capodanno lunare, in cinese Chūn Jié: 春节. Per i cinesi un buon inizio d’anno rappresenta tradizionalmente un ottimo auspicio in vista di un abbondante raccolto che era il principale desiderio per una civiltà prevalentemente ... gqitalia

