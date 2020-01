Tosca | dal giro del mondo a Sanremo 2020

Circo senza animali : mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana : mozione di Lucia De Robertis, firmata dalla consigliera Monia Monni, che, vista la «diffusa intolleranza verso l’attività circense condotta con l’impiego di animali», testimoniata anche dal calo di spettatori e introiti ai relativi spettacoli, richiama la mancanza di un aggiornato quadro normativo di riferimento

Due turisti Toscani morti in un incidente stradale a Cuba : Greta Calabrese, 52 anni di Pistoia, e Antonio Tiseo, 66 anni fiorentino, erano a bordo di un taxi che si è scontrato con un'auto

Dal 7 al 12 gennaio “Tosca” - omaggio a Franca Valeri al Teatro Belli : Il nuovo anno si apre con un raffinato omaggio all’acuta e colta comicità di Franca Valeri. Da martedì 7 fino a domenica 12 gennaio 2020, al Teatro Belli di Piazza di Sant’Apollonia, 11 in Trastevere, andrà in scena “Tosca e altre due”, con Cinzia Massironi e Elisabetta Spinelli, dirette da Raffaella Morelli. La storia, portata in scena per la prima volta al Teatro Valle nel 1986, è ispirata dall’opera ...

Maltempo Toscana - forte nebbia : cancellati voli dall'aeroporto di Firenze : Disagi a causa della nebbia all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Per le partenze i voli cancellati sono due. Sette i voli partiti regolarmente nelle prime ore della mattina. Sul fronte degli arrivi un volo e' stato cancellato e un altro dirottato.

Dal 22 al 29 gennaio 2020, in scena "Tosca" di Puccini al Teatro San Carlo, affidata a Edoardo De Angelis per la sua prima e prestigiosa regia lirica. La celebre ed immortale "Tosca" di Giacomo Puccini sarà dunque l'opera che aprirà il 2020 operistico del Teatro di San Carlo, in una nuova produzione molto attesa

Befana sulla neve in Toscana : sci ai piedi dall’Abetone a Cutigliano all’Amiata : Tante le occasioni per incontarla. Alla Doganaccia (Pt) la Befana arriverà sulle piste il 5 gennaio, portando regali ai bambini. Befana sugli sci anche all'Abetone, dove arriverà alle 21.00 nella Piazza della Val di Luce e a Zeri, dove l'appuntamento è al campo scuola il 6 gennaio, con distribuzione di dolci ai bambini

Saldi invernali 2020 : in Toscana iniziano dal 4 gennaio e durano fino al 3 marzo : Le prime regioni a partire saranno, il 2 gennaio 2020, Valle d'Aosta, Sicilia e Basilicata seguite poi da tutte le altre

Meningite in Toscana : nel 2019 registrati 13 casi. Complessivamente 122 dal 2015 : Con il caso del bambino di 13 anni ricoverato al Meyer per Meningite B, nel 2019 sono in tutto 13 i casi di Meningite che si sono verificati inToscana: 5 del ceppo C, 6 del B, 2 del W. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, 27 dicembre 2019, i casi di Meningite sono stati 122

Anas : bando per lavori stradali di 360 milioni di euro. 20 milioni in Toscana : bando per l'esecuzione di lavori sul corpo stradale e sulle relative pertinenze, opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi profondi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni

Buon Natale dal Margraviato di Toscana : Anche oggi 23 Dicembre, quasi alla vigilia di Natale, al lavoro. Si lavora (tutti) sempre di più e le soddisfazioni salariali non collimano (anzi..) con l’impegno lavorativo. Le prospettive non sono delle migliori. L’economia Tedesca si sta imballando. Per uscire dalla crisi occorrerà una riduzione dei salari e delle pensioni ed un aumento dell’orario lavorativo. Peccato che questa ricetta ci era stata gia propinata (male) ...

Toscana : legge sulla caccia - le modifiche approvate dalla giunta regionale : Tra le principali modifiche che saranno apportate si trovano la possibilità per la Regione di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza ed ottimizzare le risorse

Ondata di maltempo in Toscana : centinaia di richieste di soccorso per allagamenti - rimozioni di alberi e danni provocati dal vento : A causa dell’Ondata di maltempo che sta interessando la Toscana sono centinaia le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco per allagamenti, rimozioni di alberi e rami pericolanti e danni provocati dal vento. In provincia di Firenze al momento risultano da evadere circa 60 interventi, in particolare nella zona di Empoli e Castelfiorentino. In provincia di Pisa sono circa 40 le richieste di intervento. In provincia di ...

Sanità in Toscana : disoccupati e cassintegrati esentati dal ticket nel 2020 : Proseguono fino al 31 dicembre 2020 le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, prevedendo il riconoscimentodell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti