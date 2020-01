Temtem: l'MMO ispirato ai Pokémon debutta col botto e arriva in cima alla classifica di Steam (Di venerdì 24 gennaio 2020) Temtem, l'MMO fortemente ispirato ai Pokémon, è stato pubblicato su Steam in Early Access il 21 gennaio, ma ciò non gli ha impedito di arrivare subito in cima alle classifiche di vendita della piattaforma. Temtem è risultato al numero uno su Steam, mentre il picco di giocatori simultanei è arrivato a 29.545 secondo Gamespot. Questo è un numero lontano da CS:GO (708.409 giocatori), ma per una proprietà completamente nuova in Early Access, è piuttosto impressionante.La sua popolarità ha avuto alcuni effetti collaterali negativi, tuttavia. Lunghe code per accedere ai server del gioco hanno iniziato a formarsi non molto tempo dopo il lancio, ma sono state riscontrate anche disconnessioni indesiderate. Crema ha lavorato instancabilmente per perfezionare Temtem e il gioco sembra funzionare molto più agevolmente ora dopo che sono state pubblicate alcune patch e hotfix. Tuttavia, ci sono ancora ... eurogamer

GamingToday4 : “Temtem” è fondamentalmente un MMO “Pokemon” - cyberanimax : Grande partenza per TemTem su Steam, l'MMO clone di Pokémon, che occupa da due giorni la prima posizione della clas… - Elsa_Scarlet44 : RT @NintendoHall: Temtem: uno sguardo in video gameplay all’#MMORPG ispirato a #Pokémon tramite lo #StressTest su #Steam -