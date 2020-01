Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 25 gennaio 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) Guida tv di sabato 25 gennaio 2020: cosa vedere in tv. Su Rai 1 quarta e ultima puntata del terzo ciclo di Meraviglie. Alle 23.50 Io e te di notte. Ma veniamo al prime time. Per l'ultimo appuntamento della stagione, Alberto Angela visita il Quirinale, ci mostra le pitture rupestri della Val Camonica, esplora Genova, sale sull'Etna e gira per la Toscana. Su Rai 2 dalle 21.05 due puntate di FBI. Alle 22.35 una puntata di Instinct (S02E12). Ma vediamo la prima serata. Il segreto (S02E07) Il membro di un'azienda che si occupa di tecnologia medica, in procinto di essere quotata in borsa, viene assassinato. Il team cerca di scoprire chi aveva da guadagnare dalla sua morte. Nome in codice: Ferdinand (S02E08) Il quartier generale dell'FBI chiede al team di indagare su un incidente stradale in cui ha perso la vita un fotografo. La squadra intuisce subito che c'è molto di più di quanto ... blogo

zazoomblog : Programmi TV di stasera sabato 25 gennaio 2020. Su Rete4 «Il viaggio di Fanny» su Rai4 parte Narcos 3 - #Programmi… - tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 25 gennaio 2020 - zazoomnews : Stasera in tv venerdì 24 gennaio 2020 programmi e film: Il cantante mascherato Lucy Il Grande Fratello Vip -… -