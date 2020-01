Sparò e uccise ladro nel suo locale: ora rischia tre anni di prigione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alberto Giorgi Mario Cattaneo, nel maggio del 2017, Sparò e uccise Petre Ungureanu, che si era introdotto con tre complici nel suo ristorante. Il pm chiede tre anni di detenzione Era l'alba del 10 marzo 2017 quando Mario Cattaneo udì strani rumori provenire dal suo ristorante. Scese a controllare cosa stesse accadendo, imbracciando un fucile da caccia. Entrato nel locale, si trovò di fronte quattro uomini intenti a rubare. Uno dei malviventi gli si fede contro e in seguito a una colluttazione dalla canna dell'arma partì un colpo che colpì alla schiena il ladro: Petre Ungureanu, romeno di 32 anni, perse così la vita. Gli altri tre avrebbero trascinato il complice per qualche metro, ma, capito che lui non c'era più nulla da fare, l'avrebbero abbandonato e sarebbero scappati lasciandolo morire. Inizia così il calvario giudiziario dell'oste di Casaletto Lodigiano, accusato (poi ... ilgiornale

