Scritta choc a casa del figlio di una deportata: "Qui ci sono ebrei" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La Scritta è comparsa sulla porta dell’abitazione di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana internata a Ravensbruck. L'uomo aveva ricordato su un giornale locale la madre "Juden hier". "Qui ci sono ebrei". Sotto, la stella di David. È la Scritta antisemita comparsa sulla porta di una abitazione di Mondovì, in provincia di Cuneo. La casa è quella di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana, deportata a Ravensbruck nel 1944 e testimone dell'Olocausto. Qualcuno nella notte ha imbrattato la porta della casa dove la donna ha vissuto fino alla morte, nel 1996, con la Scritta "Juden hier" accompagnata dalla stella di David. A pochi giorni dal 27 gennaio, Giorno della Memoria, la frase riporta alla mente i rastrellamenti dei nazisti: la Scritta e la stella sulle porte venivano infatti usate per identificare le case degli ebrei che venivano poi deportati. Ora in ... ilgiornale

