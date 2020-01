Pure il #MeToo delle suore: "Siamo troppo stressate" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Andrea Cuomo S ister Act, una stressata in abito da suora. Un sequel del celebre musical con Whoopy Goldberg con qualche gospel in meno e qualche disturbo psicologico in più. Veniamo a sapere, da un'inchiesta di Donne Chiesa Mondo, il mensile femminile dell'Osservatore Romano, che esiste un problema (...) (...) di burnout nei conventi italiani. Le suore sono stressate come manager, lavorano troppo opPure portano un fardello emotivo troppo gravoso. Praticamente sono sull'orlo (di tonaca) di una crisi di nervi. Della faccenda si è parlato in un recente workshop organizzato dall'Uisg, l'Unione internazionale delle superiori generali, che ha anche istituito una commissione triennale (si sa che la Chiesa non va mai di fretta) per studiare il fenomeno. Dice «suor Sigmund» Maryanne Lounghry, religiosa e psicologa australiana che ha diretto il laboratorio: «Non dobbiamo limitarci a ... ilgiornale

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.