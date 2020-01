Pagliarone, ripartono i lavori per la rotatoria sulla statale 18 (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Saranno completati entro una decina di giorni i lavori di ultimazione della rotatoria allo svincolo di Pagliarone. Questa mattina il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il cui intervento è stato determinante per riavviare il completamento della rotatoria, insieme ai sindaci di Bellizzi, Pontecagnano Faiano, e Montecorvino Pugliano, ha illustrato i dettagli del lavoro definito strategico e importante anche per la vicinanza all’aeroporto di Salerno. La Regione ha garantito la copertura del completamento dei lavori, a seguito di una variante. L'articolo Pagliarone, ripartono i lavori per la rotatoria sulla statale 18 (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

