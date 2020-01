Miriana Trevisan bollente: in intimo fa impazzire i fan… [FOTO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Parliamo di una donna stupenda oltre che dolcissima: Miriana Trevisan. Negli ultimi giorni Trevisan è tornata al centro del gossip a causa di Pago: Miriana è entrata nella casa più spiata di casa, su invito di Alfonso Signorini, per abbracciare l’ex marito e incoraggiarlo. Un’immagine, un abbraccio che ha commosso l’Italia intera. Oggi vediamo Trevisan in una veste diversa, meno mamma e più amante… Miriana fuori di seno: atomica sui social FOTO Guardando l’immagine, non c’è molto da aggiungere. Miriana Trevisan è una vera dea. Fisico splendido, dalle forme generose, seno pieno e sodo, sguardo intrigante e labbra da baciare. WOW! L'articolo Miriana Trevisan bollente: in intimo fa impazzire i fan… FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

