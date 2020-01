Michele Bravi accusato di omicidio stradale: il cantante chiede di patteggiare 18 mesi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nell’udienza preliminare di, giovedì 23 gennaio, per la vicenda che vede protagonista Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, il legale del cantante ha chiesto di patteggiare 18 mesi. L’Incidente in questione risale al 22 novembre 2018 a Milano: la vettura guidata da Bravi durante una svolta a sinistra si scontrò con una moto, provocando la morte della donna che era in sella. Il suo avvocato Manuel Gabrielli dichiara: “Michele vuole chiudere il prima possibile questo capitolo”. È andata in scena ieri mattina a Milano l’udienza preliminare del caso che vede protagonista il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale. Dopo il rinvio di dicembre, quando gli avvocati penalisti aderirono a uno sciopero che ne bloccò lo svolgimento, il caso è stato discusso oggi a porte chiuse al Palazzo di giustizia. Aveva raccontato in occasione della prima data fissata per ... limemagazine.eu

michele_bravi : Oggi alle 16:00 andrà in onda la prima intervista di Michele a @verissimotv #Verissimo - rtl1025 : ???? La difesa del giovane artista ha chiesto un anno e mezzo per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale è morta… - trash_italiano : Michele Bravi a Verissimo: il ritorno in tv dopo l'incidente -