Mercato Juve, Emre Can verso il Borussia Dortmund: le cifre (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mercato Juve, Emre Can sul piede di partenza. Il Borussia Dortmund prova l’affondo decisivo: sul piatto circa 25 milioni di euro Potrebbe presto muoversi il Mercato della Juve, almeno quello in uscita. Emre Can è sul piede di partenza da ormai diverso tempo e la società che ha mostrato più interesse è il Borussia Dortmund. La Gazzetta dello Sport rende note le cifre del possibile affare. La valutazione definitiva del giocatore dovrebbe aggirarsi trai 25 e i 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

PietroPecchioni : RT @Pistogolblasta2: E comunque tra l'#Inter che prende #Eriksen e la #Juve che prende #Giacomelli, alla fine il miglior mercato di Gennaio… - MarcelloVillani : @TUTTOJUVE_COM Vabbè Padovan....fa già ridere così...uno sparacazzate con pochissimi eguali che parla per leggende… -