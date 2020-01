LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo svizzero inizia bene il terzo set (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Federer. Lo svizzero riesce a riportarsi avanti nonostante qualche difficoltà al servizio. 40-30 Millman stecca la risposta sulla prima di Federer. 30-30 Millman molto aggressivo costringe lo svizzero a correre, alla fine Federer sbaglia il chop. 30-15 Servizio e attacco della rete di Federer, Millman trova un passante incredibile. 30-0 Accelerazione di dritto e chiusura con una dolcissima voleé di Federer. 15-0 Servizio e demi-voleé di Federer. 1-1 Millman ritorna subito in parità! 40-15 Errore di dritto di Federer sulla seconda di Millman, occasione sciupata. 30-15 Prima vincente dell’Australiano. 15-15 Servizio e rovescio di Millman, in rete la risposta di Federer. 0-15 Palla corta bellissima di Federer, Millman sbaglia il recupero. 1-0 Federer! Lo svizzero parte bene nel terzo set. 40-30 Servizio vincente del campione ... oasport

