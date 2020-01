Il principe Carlo ignora Mike Pence: lo guarda negli occhi, poi evita la stretta di mano. E il vicepresidente Usa reagisce così (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il quinto Forum mondiale sull’Olocausto, a Gerusalemme, sta per cominciare. In prima fila ci sono decine di capi di Stato (tra cui Sergio Mattarella, Emmanuel Macron e Vladimir Putin, nonché il primo ministro Benjamin Netanyahu). Poco prima dell’inizio del congresso, arriva in platea il principe Carlo, che saluta le autorità presenti. Quando passa di fronte a Mike Pence, tuttavia, si limita a guardarlo negli occhi, evitando di dargli la mano. Da Buckingham Palace, dopo che il video ha fatto il giro del mondo, hanno provato a smorzare le polemiche, dicendo che i due, prima del forum, hanno avuto una “lunga conversazione”. Video Youtube/Yad Vashem L'articolo Il principe Carlo ignora Mike Pence: lo guarda negli occhi, poi evita la stretta di mano. E il vicepresidente Usa reagisce così proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

