Haaland show, doppietta al Colonia: 5 gol in 2 partite con il Borussia Dortmund (Di sabato 25 gennaio 2020) Erling Haaland ha avuto un impatto impressionante con il Borussia Dortmund. Il norvegese, classe 2000, ha giocato appena 57 minuti in cui ha realizzato 5 gol. Dopo la tripletta all'esordio con l'Augsburg (firmata in 23 minuti), Haaland ha segnato due gol contro il Colonia, sconfitto 5-1 dal Borussia. fanpage

