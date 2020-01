Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez lasciata via Instagram dalla fidanzata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Licia Nunez continua a parlare della sua storia d'amore con Imma Battaglia e la fidanzata la lascia con un messaggio su Instagram: 'Mi hai ferito, sono stanca e non posso più comprenderti'. Al Grande Fratello Vip 2020 arriva la prima rottura, Licia Nunez è stata lasciata via Instagram da Barbara Eboli: la sua fidanzata si è stufata di sentirla parlare sempre di Imma Battaglia e ha scritto in un messaggio che non riesce più a comprenderla. L'attrice, da quando ha varcato la soglia della casa più spiata d'Italia, ha avuto un unico argomento di discussione, ormai tutti gli inquilini della casa conoscono la sua versione della fine della sua relazione con Imma Battaglia che l'avrebbe tradita con Eva Grimaldi. Anche nelle ultime ore Licia Nunez è tornata a parlare dell'attivista LGBT: "Io ... movieplayer

